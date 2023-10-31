Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sering Diterpa Isu Miring, Marshel Widianto Kini Lebih Dekat dengan Istri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |23:01 WIB
Sering Diterpa Isu Miring, Marshel Widianto Kini Lebih Dekat dengan Istri
Marshel Widianto dan Cesen Eks JKT48 (Foto: IG Marshel dan Cesen)
JAKARTA - Rumah tangga komika Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48 sering diterpa isu miring. Terakhir, beberapa waktu lalu Cesen kedapatan menghapus semua foto Marshel Widianto dari akun Instagram-nya.

Tak ayal publik berspekulasi bahwa rumah tangga Marshel Widianto dan Cesen mulai retak. Padahal Cesen tengah hamil anak keduanya dengan Marshel.

Terkait kabar tersebut, Marshel Widianto menjelaskan hubungannya dengan sang istri baik-baik saja.

Sering Diterpa Isu Miring, Marshel Widianto Kini Lebih Dekat dengan Istri

"Makin deket banget, erat banget," kata Marshel Widianto di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten.

Bahkan Marshel merasa bahwa kehadiran calon anak keduanya itu, membuat hubungannya dengan sang istri semakin baik.

"Jadi kayak lebih seneng aja karena akan ada anak laki-laki lagi," tutur Marshel Widianto.

 BACA JUGA:

