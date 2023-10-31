Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Hamil Anak Kedua, Marshel Widianto: Saya Sudah Kontak A Raffi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:33 WIB
Istri Hamil Anak Kedua, Marshel Widianto: Saya Sudah Kontak A Raffi
Marshel Widianto beberkan persiapan persalinan istri (Foto: Instagram/marshelwidianto)
A
A
A

JAKARTA - Cesen eks JKT 48 saat ini tengah hamil anak kedua. Usia kehamilan istri dari Marshel Widianto itu bahkan sudah memasuki bulan kelima.

Jelang persalinan keduanya yang kurang lebih tinggal empat bulan lagi, komika asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu mengaku sudah memiliki banyak persediaan. Bahkan ia berseloroh mengaku sudah menghubungi Raffi Ahmad.

"Persiapannya udah saya persiapkan udah kontak a Raffi juga," seloroh Marshel Widianto di kawasan Ciledug, Tangerang, baru-baru ini.

Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48

Bintang film Laundry Show ini juga menyebut bahwa Sultan Andara itu sudah mendoakan istrinya jelang persalinan anak kedua. Sambil bercanda, Marshel pun berharap di persalinan kedua sang istri, Raffi Ahmad bisa kembali membantunya dalam hal biaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152564/marshel_widianto-dhP4_large.jpg
Marshel Widianto Sibuk sampai Tak Ingat Pulang, Istri Minta Pisah Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028236/2-artis-ini-ungkap-kekecewaan-terhadap-marshel-widianto-ada-yang-pernah-dibohongi-Cx9Z61Ljmf.jpg
2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025539/4-artis-bongkar-aib-marshel-widianto-usai-mencalonkan-diri-jadi-calon-wakil-wali-kota-tangsel-s46Bajlfvy.jpg
4 Artis Bongkar Aib Marshel Widianto Usai Mencalonkan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024759/marshel-widianto-pernah-punya-utang-setengah-miliar-ke-denny-cagur-HloVbPGXpg.jpg
Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011675/muncul-foto-wajah-marshel-widianto-di-baliho-bakal-jadi-calon-walikota-tangerang-selatan-Q7URLMEHW2.jpg
Muncul Foto Wajah Marshel Widianto di Baliho, Bakal Jadi Calon Walikota Tangerang Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991777/attitude-buruk-marshel-widianto-sempat-buat-desta-kecewa-dan-merasa-tersakiti-dph6MYTOou.jpg
Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement