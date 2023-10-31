Istri Hamil Anak Kedua, Marshel Widianto: Saya Sudah Kontak A Raffi

JAKARTA - Cesen eks JKT 48 saat ini tengah hamil anak kedua. Usia kehamilan istri dari Marshel Widianto itu bahkan sudah memasuki bulan kelima.

Jelang persalinan keduanya yang kurang lebih tinggal empat bulan lagi, komika asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu mengaku sudah memiliki banyak persediaan. Bahkan ia berseloroh mengaku sudah menghubungi Raffi Ahmad.

"Persiapannya udah saya persiapkan udah kontak a Raffi juga," seloroh Marshel Widianto di kawasan Ciledug, Tangerang, baru-baru ini.

Bintang film Laundry Show ini juga menyebut bahwa Sultan Andara itu sudah mendoakan istrinya jelang persalinan anak kedua. Sambil bercanda, Marshel pun berharap di persalinan kedua sang istri, Raffi Ahmad bisa kembali membantunya dalam hal biaya.