HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angelina Sodakh Beri Peringatan Tegas ke Aaliyah Massaid Soal Taaruf dan Hijab

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:47 WIB
Angelina Sodakh Beri Peringatan Tegas ke Aaliyah Massaid Soal Taaruf dan Hijab
Angelina Sondakh beri Aaliyah Massaid peringatan tegas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahwa Aaliyah Massaid menjalani taaruf dengan Thariq Halilintar rupanya sudah terdengar hingga ke telinga Angelina Sondakh. Bahkan Angie sendiri sudah mendengar soal kabar bahwa anak sambungnya bersedia untuk mengenakan hijab.

Sayangnya, Angie justru memberikan peringatan keras bagi Aaliyah. Ia bahkan berharap agar keinginan putrinya untuk mengenakan hijab dan menjalani taaruf murni dilakukan dengan alasan niat dari dalam hatinya, bukan demi orang lain.

"Pokoknya bagi saya ini, keputusan yang diambil itu yang tidak dikhianati. Kayak saya jadi mualaf, ya harus jadi istiqamah. Kalau Aaliyah pakai hijab, ya selanjutnya pakai terus," tutur Angelina di hadapan awak media, baru-baru ini.

Sementara itu, ibu satu anak ini juga tampak memberikan peringatan pada netizen yang ramai mendesak agar Aaliyah mau mengenakan hijab, mengingat kini ia tengah dekat dengan Thariq Halilintar. Bagi Angie, ia tak ingin melihat Aaliyah menjadi bahan gunjingan ketika suatu saat nanti merasa kurang siap mengenakan hijab kemudian melepasnya.

Angelina Sondakh, Aaliyah Massaid dan Keanu Massaid

Halaman:
1 2
