HOME CELEBRITY MOVIE

Kontroversi Film His Only Son yang Dicap Sesat hingga Dilarang Tayang

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |21:30 WIB
Kontroversi Film <i>His Only Son</i> yang Dicap Sesat hingga Dilarang Tayang
Kontroversi film His Only Son. (Foto: Angel Studios)
A
A
A

JAKARTA - Film His Only Son tayang terbatas di bioskop Indonesia, pada 30 Agustus 2023. Namun film garapan David Helling itu kemudian menuai kontroversial dan sempat menjadi perbincangan hangat warganet di TikTok berkat Ace Hasan Syadzily. 

Kisruh tersebut bermula dari pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 DPR itu yang mengklaim, film His Only Son sesat karena tak sesuai dengan ajaran Islam.

“Beredarnya film itu di Indonesia sebaiknya dihentikan karena narasinya tidak sama dengan pemahaman umat Islam tentang sejarah Nabi Ibrahim AS,” kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangan resminya yang dirilis pada 12 September 2023. 

Ace menilai, film berdurasi 1 jam 46 menit tersebut bisa menyesatkan umat Islam. Pasalnya dalam film tersebut, Abraham digambarkan hanya mengakui satu anak bernama Ishak. Sedangkan dalam ajaran Islam, Nabi Ibrahim memiliki dua putra, Ismail dan Ishak. 

Kontroversi film His Only Son. (Foto: Angel Studios)

Halaman:
1 2

Telusuri berita celebrity lainnya
