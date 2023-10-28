Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tuai Pujian, Aaliyah Massaid Bakal Mantap Berhijab?

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |22:01 WIB
Aaliyah Massaid bakal berhijab? (Foto: IG Aaliyah)
JAKARTA - Penampilan terbaru Aaliyah Massaid saat mengenakan hijab begitu mencuri perhatian publik. Aaliyah pun membagikan potret dirinya yang mengenakan hijab saat menghadiri kajian sekaligus mendoakan persalinan Aurel Hermansyah.

Penampilannya yang mengenakan hijab itupun sampai dipuji oleh Thariq Halilintar, sosok dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengannya. Selain itu, kolom komentar unggahannya dipenuhi oleh pujian dari netizen yang menilai Aaliyah begitu cantik dengan balutan hijab.

Bahkan, beberapa netizen pun mendoakan agar Aaliyah istiqomah mengenakan hijab. Menanggapi hal tersebut, Aaliyah mengaku belum memutuskan kapan dirinya akan mantap mengenakan hijab.

"Itu sih kita lihat nanti dulu kedepannya,"ujar Aaliyah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Meski demikian, tak menutup kemungkinan jika dirinya akan mengubah penampilannya dengan mantap mengenakan hijab tanpa melepasnya lagi. Aaliyah mengaku dirinya memang memiliki niat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik.

"InshaAllah semua orang kan pasti punya tujuan dan niat yang lebih baik ke depannya," ungkapnya.

Melihat netizen yang memenuhi kolom komentarnya dengan pujian, Aaliyah mengaku sangat bersyukur. Dia begitu bahagia saat hal positif yang dilakukannya mendapat dukungan dari banyak orang. Dia mengucapkan terima kasih atas doa-doa terbaik yang dipanjatkan untuknya.

"Alhamdulillah senang, pokoknya siapapun yg mendukung, yang mendoakan kepada kebaikan aku senang aku berterimakasih," pungkasnya.

