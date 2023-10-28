Amora Lemos Hadirkan Nuansa Persahabatan di Video Klip Selalu Bersama

JAKARTA - Amora Lemos baru-baru ini merilis MV berjudul Selalu Bersama. Lagu ini mengisahkan petualangan sekelompok teman di hutan, menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanannya.

Seperti anak-anak sekolah yang dengan semangat mengeksplorasi hobi menjelajahi alam. Itulah gambaran dari MV Selalu Bersama yang kini sudah dapat disaksikan di YouTube.

Dalam MV ini, sejak awal terlihat kebersamaan Amora dan keempat temannya yang berpetualang di hutan, membawa petunjuk peta sebagai panduan. "Amora kali ini akan bertugas sebagai petualang bersama empat temannya yang sudah dipilih sendiri oleh Amora," kata sang Ibu, Krisdayanti.