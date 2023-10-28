Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Amora Lemos Hadirkan Nuansa Persahabatan di Video Klip Selalu Bersama

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |00:01 WIB
Amora Lemos Hadirkan Nuansa Persahabatan di Video Klip Selalu Bersama
Amora Lemos di MV Selalu Bersama (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Amora Lemos baru-baru ini merilis MV berjudul Selalu Bersama. Lagu ini mengisahkan petualangan sekelompok teman di hutan, menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanannya.

Seperti anak-anak sekolah yang dengan semangat mengeksplorasi hobi menjelajahi alam. Itulah gambaran dari MV Selalu Bersama yang kini sudah dapat disaksikan di YouTube.

Dalam MV ini, sejak awal terlihat kebersamaan Amora dan keempat temannya yang berpetualang di hutan, membawa petunjuk peta sebagai panduan. "Amora kali ini akan bertugas sebagai petualang bersama empat temannya yang sudah dipilih sendiri oleh Amora," kata sang Ibu, Krisdayanti.

Amora Lemos Hadirkan Nuansa Persahabatan di Video Klip Selalu Bersama

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917548/harapan-krisdayanti-untuk-perkembangan-musik-anak-SLmYWltwlf.jpg
Harapan Krisdayanti untuk Perkembangan Musik Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916963/amora-lemos-raih-ami-awards-2023-krisdayanti-bangga-JZnfG1u2xi.jpg
Amora Lemos Raih AMI Awards 2023, Krisdayanti Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/205/2910988/sal-priadi-daur-ulang-lagu-krisdayanti-jadi-versi-maskulin-laki-banget-Q79yIiq6XV.jpg
Sal Priadi Daur Ulang Lagu Krisdayanti Jadi Versi Maskulin: Laki Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/205/2887525/bikin-bangga-amora-lemos-raih-tiga-kategori-nominasi-ami-award-2023-DR4sE86Im7.jpeg
Bikin Bangga, Amora Lemos Raih Tiga Kategori Nominasi AMI Award 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/205/2858845/krisdayanti-sukses-gelar-konser-bertajuk-semesta-dipuji-ashanty-UrE3KSwHxU.jpg
Krisdayanti Sukses Gelar Konser Bertajuk Semesta, Dipuji Ashanty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/205/2858671/krisdayanti-dan-anang-hermansyah-akhirnya-kembali-duet-penonton-konser-histeris-ct0nrOGBvf.jpg
Krisdayanti dan Anang Hermansyah Akhirnya Kembali Duet, Penonton Konser Histeris
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement