Perjalanan Karier Kaleb J, Musisi Viral yang Disangka dari Luar Negeri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |19:56 WIB
Perjalanan Karier Kaleb J, Musisi Viral yang Disangka dari Luar Negeri
Live Podcast Musikaligus Eps 58 Kaleb J (Foto: RCTI+)
JAKARTA - Pencinta musik Tanah Air mungkin tak asing dengan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat  satu ini. Ya, Kaleb J menjadi satu penyanyi muda bertalenta yang dikenal beragam karya indahnya.

Tak hanya karya yang indah, penyanyi 22 tahun ini pun memiliki sederet prestasi yang membanggakan. Penasaran bagaimana perjalanan karier dari Kaleb J? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Live Podcast Musikaligus EPS.58 “Jalan Terbaik Pilihan Kaleb J”

Perjalanan Karier Kaleb J

Pemilik nama asli Herrel Kaleb Jonathaniel Sihombing dikenal memiliki ketertarikan dengan dunia tarik suara sedari kecil. Bahkan, tak jarang penyanyi asal Jakarta ini kerap menirukan jingle iklan yang ada di televisi.

Mengetahui ketertarikannya ini beranjak dewasa Kaleb J pun mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2019 . Suaranya yang khas membuat 4 juri berhasil membalikkan 4 chairs.

Sayangnya ia hanya berhasil hingga babak semifinal saja bergabung dengan tim Isyana Sarasvati. Meski begitu, penyanyi dengan genre RnB itu berhasil menembus dunia musik Indonesia.

Bergabung dengan label Passion Vibe  ia pun mendobrak musik Tanah Air dengan single perdana bertajuk It's Only Me . Tak disangka, single tersebut berhasil viral dan masuk tujuh playlist resmi Spotify.

