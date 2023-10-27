Perjalanan Karier Kaleb J, Musisi Viral yang Disangka dari Luar Negeri

JAKARTA - Pencinta musik Tanah Air mungkin tak asing dengan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat satu ini. Ya, Kaleb J menjadi satu penyanyi muda bertalenta yang dikenal beragam karya indahnya.

Tak hanya karya yang indah, penyanyi 22 tahun ini pun memiliki sederet prestasi yang membanggakan. Penasaran bagaimana perjalanan karier dari Kaleb J? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Perjalanan Karier Kaleb J

Pemilik nama asli Herrel Kaleb Jonathaniel Sihombing dikenal memiliki ketertarikan dengan dunia tarik suara sedari kecil. Bahkan, tak jarang penyanyi asal Jakarta ini kerap menirukan jingle iklan yang ada di televisi.

Mengetahui ketertarikannya ini beranjak dewasa Kaleb J pun mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2019 . Suaranya yang khas membuat 4 juri berhasil membalikkan 4 chairs.

Sayangnya ia hanya berhasil hingga babak semifinal saja bergabung dengan tim Isyana Sarasvati. Meski begitu, penyanyi dengan genre RnB itu berhasil menembus dunia musik Indonesia.

Bergabung dengan label Passion Vibe ia pun mendobrak musik Tanah Air dengan single perdana bertajuk It's Only Me . Tak disangka, single tersebut berhasil viral dan masuk tujuh playlist resmi Spotify.