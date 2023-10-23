Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

4 Lagu Cinta Ciptaan Ahmad Dhani yang Terinspirasi dari Maia Estianty

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |05:18 WIB
4 Lagu Cinta Ciptaan Ahmad Dhani yang Terinspirasi dari Maia Estianty
Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Terinspiras dari Maia Estianty (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Deretan lagu cinta ciptaan Ahmad Dhani yang terinspirasi dari Maia Estianty. Lagu-lagu itu tercipta saat mereka masih menjadi sepasang kekasih. Menariknya, setiap lirik dalam lagu tersebut menggambarkan emosi dan makna mendalam.

Berikut deretan lagu cinta ciptaan Ahmad Dhani yang  terinspirasi dari Maia Estianty seperti dibocorkan sang sahabat, Ari Lasso:

1.Bayang-Bayangmu Kasih

Ari Lasso, mantan vokalis Dewa 19, pernah mengungkapkan lagu Bayang-Bayangmu Kasih yang dirilis pada 1992, memang diciptakan Ahmad Dhani untuk Maia Estianty. "Kita jujur-jujuran saja nih ya. Lagu itu ciptaan ayahmu untuk bunda. Itu baru satu yang diketahui publik," ujar Lasso kepada Dul Jaelani dalam channel YouTube MAIA ALELDUL, pada 23 Oktober 2020.

Ahmad Dhani dan Maia Estianty

2.Satu Hati

Ari Lasso juga mengungkapkan lagu Satu hati diciptakan Ahmad Dhani untuk Maia Estianty. Lagu tersebut merupakan salah satu track dalam album 'Terbaik Terbaik' yang dirilis Dewa 19, pada 1995. "Nah, kalau Satu Hati itu tercipta saat ayahmu berantem dengan bundamu," kata Lasso.

3.Aku di Sini Untukmu

Selain dua lagu di atas, lagu Aku di Sini Untukmu juga didedikasikan Ahmad Dhani untuk Maia Estianty. Lagu itu merupakan salah satu single dalam album 'Pandawa Lima' yang dirilis pada 1997. "Tapi untuk lagu Aku di Sini Untukmu, aku enggak boleh cerita story-nya," ungkap Ari Lasso lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883/ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841/ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154592/mulan_jameela-lGVn_large.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement