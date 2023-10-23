4 Lagu Cinta Ciptaan Ahmad Dhani yang Terinspirasi dari Maia Estianty

JAKARTA - Deretan lagu cinta ciptaan Ahmad Dhani yang terinspirasi dari Maia Estianty. Lagu-lagu itu tercipta saat mereka masih menjadi sepasang kekasih. Menariknya, setiap lirik dalam lagu tersebut menggambarkan emosi dan makna mendalam.

Berikut deretan lagu cinta ciptaan Ahmad Dhani yang terinspirasi dari Maia Estianty seperti dibocorkan sang sahabat, Ari Lasso:

1.Bayang-Bayangmu Kasih

Ari Lasso, mantan vokalis Dewa 19, pernah mengungkapkan lagu Bayang-Bayangmu Kasih yang dirilis pada 1992, memang diciptakan Ahmad Dhani untuk Maia Estianty. "Kita jujur-jujuran saja nih ya. Lagu itu ciptaan ayahmu untuk bunda. Itu baru satu yang diketahui publik," ujar Lasso kepada Dul Jaelani dalam channel YouTube MAIA ALELDUL, pada 23 Oktober 2020.

2.Satu Hati

Ari Lasso juga mengungkapkan lagu Satu hati diciptakan Ahmad Dhani untuk Maia Estianty. Lagu tersebut merupakan salah satu track dalam album 'Terbaik Terbaik' yang dirilis Dewa 19, pada 1995. "Nah, kalau Satu Hati itu tercipta saat ayahmu berantem dengan bundamu," kata Lasso.

3.Aku di Sini Untukmu

Selain dua lagu di atas, lagu Aku di Sini Untukmu juga didedikasikan Ahmad Dhani untuk Maia Estianty. Lagu itu merupakan salah satu single dalam album 'Pandawa Lima' yang dirilis pada 1997. "Tapi untuk lagu Aku di Sini Untukmu, aku enggak boleh cerita story-nya," ungkap Ari Lasso lagi.