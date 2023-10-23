Ayu Ting Ting Ternyata Dulu Pakai Nama Panggung Ayu Debita, Artinya Unik Banget!

JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting menceritakan awal mula nama panggungnya tercipta. Hal tersebut diungkapkan saat berada di podcast YouTube milik Wendy Cagur.

Awalnya, Ayu menceritakan bagaimana ia dapat masuk ke industri musik. Ia menyebut sosok berjasa yang membuatnya menjajal dapur rekaman.

"Ada tuh namanya Ci Yuli makanya gue sampai sekarang, kalau bukan karena dia gue enggak bakalan bisa lolos rekaman," ungkap Ayu Ting Ting dikutip dari kanal YouTube Wendy Cagur, Senin (23/10/2023).

Ternyata sebelum memakai nama panggung Ayu Ting Ting, pelantun Alamat Palsu ini sudah punya nama panggung lain. Dahulu, ia memakai nama Ayu Debita yang merupakan singkatan dari Depok Betawi Asli.