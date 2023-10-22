Ayu Ting Ting Bocorkan Tipe Pasangan Idealnya

JAKARTA - Ayu Ting Ting terlihat masih betah sendiri setelah bercerai dari Henry Baskoro pada 2013 lalu. Namun, bukan berarti Ayu Ting Ting tidak ingin memiliki pasangan. Dirinya memiliki beberapa tipe ideal dalam mencari pasangan.

Melalui podcast bersama Wendi Cagur, Ayu mengaku jika saat ini dirinya memang sedikit pemilih dalam mencari pasangan. Hal ini lantaran masa lalu yang buruk, hubungan pernikahannya kandas dalam 12 hari.

"Gua paling sebel kalau misalnya 'makanya jangan pemilih', gua paling sebel tuh kalau lu atau siapa pun jangan pemilih jangan pemilih. Ya wajar gua pemilih, orang gua dapetnya kaya gitu," ucap Ayu Ting Ting dikutip dari YouTube Wendi Cagur, Minggu (22/10/2023).

Ayu Ting Ting mengatakan jika dirinya ingin memiliki pasangan yang seagama hingga bertanggung jawab.

"Seiman iya, seagama. Dia punya pekerjaan yang benar, setidaknya dia bisa setara dengan gua ya, menurut gua makan tuh cinta gitu. Berpikirnya sudah pakai logika aja deh," ucap Ayu Ting Ting.

"Bisa menerima Bilqis seperti anak kandungnya sendiri kaya anak kandungnya sendiri. Yang keempat bertanggung jawab, dari hal sekecil apapun. Walaupun mungkin misalnya pekerjaan dia penghasilan dia biasalah tapi dia tahu bertanggung jawab sekecil apapun itu," imbuhnya.

Sementara dari sisi Bilqis, ayu mengungkapkan jika putrinya itu masih sulit untuk menerima kehadiran seorang papa di hidupnya. Dirinya dihalangi untuk berpacaran dan menikah kembali kecuali dengan lelaki Korea.

"Dia mau, dia terima papanya asal papanya ganteng kaya orang Korea. 'Enggak apa-apa Bunda, kalau sama artis Korea Bilqis oke'. Enggak ngerti dia bercanda enggak ngerti apa ya," ucap Ayu Ting Ting.