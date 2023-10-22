Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keren, Penggemar BTS Indonesia Berhasil Kumpulkan Donasi Rp1 Miliar untuk Palestina

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |17:17 WIB
Keren, Penggemar BTS Indonesia Berhasil Kumpulkan Donasi Rp1 Miliar untuk Palestina
Army Indonesia donasi untuk Palestina (foto: IG BTS)
JAKARTA - ARMY, penggemar boy grup BTS menuai decak kagum banyak banyak orang. Mereka berhasil mengumpulkan donasi hingga Rp1 miliar untuk membantu masyarakat Palestina.

Sebagaimana yang kita ketahui pertempuran antara Israel dan Palestina beberapa waktu belakangan ini menggegerkan masyarakat dunia. Keadaan tersebut memperlihatkan krisis kemanusiaan di dunia ini. Dengan teganya Israel memberi serangan bertubi-tubi pada Palestina. Banyak gedung hancur, anak-anak terluka, bahkan ada juga yang kehilangan nyawanya.

Sebagai sesama manusia, ARMY, penggemar BTS berupaya untuk mengulurkan tangannya memberikan bantuan melalui penggalangan dana yang dibuka lewat website Solusi Peduli. Mulanya, ARMY berniat untuk mengumpulkan Rp50 juta. Target tersebut berhasil terkumpul sebelum waktu donasi di tutup. Jadi, nominal donasi pun kembali di tambahkan. ARMY menaikan total kebutuhan secara bertahap mulai dari Rp250 juta, Rp300 juta, Rp500 juta, hingga akhirnya bisa menyentuh Rp1 miliar.

Keren, Penggemar BTS Indonesia Berhasil Kumpulkan Donasi Rp1 Miliar untuk Palestina

Total nominal tersebut memang bukan suatu yang sulit dicapai oleh ARMY, sebab sebagaimana yang kita ketahui jumlah penggemar BTS sangatlah banyak di Indonesia. Tidak hanya pada sang idola, rasa kepeduliannya terhadap orang lain nyatanya juga sangat besar. Terlihat dari banyaknya fans yang tergerak untuk melakukan donasi untuk Palestina.

“Donasi yang dilakukan oleh para penggemar BTS dari Indonesia kali ini bertajuk "BTS Army Indonesia Peduli Palestina". Updatenya sampai hari ini sudah melewati dari total target 1 miliar, donasi yang kini terkumpul telah mencapai Rp1.013.236.414. Diperkirakan nominal ini pun masih terus bertambah,” tulis Instagram @ahquote, Minggu (22/10/2023).

Uang yang saat ini telah terkumpul sudah mulai disalurkan kepada masyarakat Palestina secara bertahap. Keadaan uang donasi yang telah terkumpul ini selalu di update oleh akun Instagram @army_indonesia.

“Alhamdulillah bantuan untuk saudara kita di Palestina masih terus bertambah. Banyak sekali yang bertanya bagaimana proses penyalurannya, bagaimana para donatur bisa tau apakah donasi tersampaikan sampai ke Palestina atau tidak,” tulis @army_indonesia.

“Human Initiative bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan resmi dan kredibel yang berbasis di Palestina. Dalam kondisi yang belum stabil, proses menyalurkannya memang tidak mudah, namun kami terus berupaya untuk mencari jalan agar bantuan tetap sampai kepada pengungsi warga Palestina terdampak perang.

