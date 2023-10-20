Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kencani Taylor Swift, Travis Kelce Beli Rumah Baru Demi Hindari Paparazi

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |09:38 WIB
Kencani Taylor Swift, Travis Kelce Beli Rumah Baru Demi Hindari Paparazi
Travis Kelce dan Taylor Swift (Foto: Mirror)
A
A
A

LOS ANGELES - Travis Kelce yang dirumorkan sedang menjalin kedekatan dengan Taylor Swift berusaha untuk menjaga privasinya dengan membeli rumah baru.

Dilansir dari TMZ, salah satu sumber yang mengetahui situasi tersebut menjelaskan bahwa Kelce baru saja membeli rumah baru di Kansas City dengan kondisi tempat yang jauh lebih besar dan lebih terpencil daripada rumah lamanya.

Kediaman barunya itu terletak di komunitas yang terjaga keamanannya. Rumah seluas hampir 5 ribu meter persegi tersebut memiliki 6 kamar tidur, 6 kamar mandi, kolam renang dengan air terjun, lapangan tenis dan pickleball, serta lapangan golf mini.

Mengenai alasan di balik keputusannya itu, dia sengaja meningkatkan keamanan karena ada beberapa hal yang mengganggunya, termasuk memerlukan lebih banyak privasi.

Pasalnya, rumah lamanya itu terlalu mudah diakses, dan mulai incaran orang-orang yang mampir dan mengintai tempat itu. Tentu Travis merasa tidak nyaman dengan situasinya.

Halaman:
1 2
