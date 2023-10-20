Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Randy Ungkap Alasan Meminta Hana Hanifah Kembalikan Mahar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |08:25 WIB
Randy Ungkap Alasan Meminta Hana Hanifah Kembalikan Mahar
Randy mengungkapkan alasan meminta Hana Hanifah kembalikan mahar (Foto: Instagram/hanaaast)
A
A
A

JAKARTA - Suami Hana Hanifah, Randy memberikan klarifikasi terkait meminta mahar dikembalikan. Tak membantah, Randy justru membenarkan jika ia meminta mahar pernikahan yang diberikannya pada Hana untuk dikembalikan.

Akan tetapi, Randy membantah jika dirinya meminta mahar tersebut dikembalikan dan tak memberikan ganti sesuai dengan nominal yang tertulis dalam maskawin. Menurut Randy, ia meminta mahar dikembalikan lantaran ingin menjadikannya sebagai kenang-kenangan.

"Maskawin aku ambil sebagai kenangan, aku ganti sesuai nominal itu. Di sini aku minta baik-baik, 'boleh nggak aku kenang itu, bisa tahu kalau kita pernah bersama'," ujar Randy.

"Iya, aku masih tanya 'boleh nggak?' Aku juga nggak memaksa, nggak," lanjutnya.

Sementara itu, Randy sendiri sempat membantah bahwa pernikahannya dengan Hana hanyalah settingan atau kawin kontrak. Pasalnya, ada cukup banyak hal yang ia korbankan demi selebgram cantik tersebut, termasuk meminta orang tuanya ikut andil dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya.

Randy suami Hana Hanifah

"Nikah juga bukan settingan, ini beneran, kan aku juga sampai milih mualaf demi dia, biar kita satu atap, satu imam," tutur Randy.

Halaman:
1 2
