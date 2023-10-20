Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Pentas Calon Lawan Ingatkan Masyarakat Menjaga Persatuan

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |01:01 WIB
Pentas Calon Lawan Ingatkan Masyarakat Menjaga Persatuan
Pentas Calon Lawan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pertunjukan teater berjudul Calon Lawan yang diinisiasi oleh Indonesia Kita diadakan di Gedung Graha Bhakti Budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Jumat (21/10/2023) pukul 20.00 WIB. Pertunjukan teater ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 21 - 22 Oktober 2023.

Dengan nuansa politik, pertunjukan teater Calon Lawan ini mengandung pesan penting. Salah satu pesannya adalah mengingatkan masyarakat untuk mempertahankan persatuan, baik dalam kontestasi pemilihan Presiden maupun Pileg yang akan datang pada tahun 2024.

Pentas Calon Lawan Ingatkan Masyarakat Menjaga Persatuan

"Lakon Calon Lawan ini kami harapkan bisa mengajak para penonton untuk menyambut pesat elektoral nanti dengan santai, gembira dan tentunya kompak dalam hal pilihan dan pendapat, gembira, dan tentunya tetap kompak dalam perbedaan dan pendapat,"tegas Butet Kartaredjasa selaku pendiri 'Indonesia Kita' dalam konferensi pers di Gedung Graha Bhakti Budaya (TIM), di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2023).

"Tidak perlu kita sampai harus berseteru di level, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di panggung politik yang sesungguhnya nanti," sambung dia.

Selain mengajak masyarakat untuk tetap bersatu, Butet menyatakan bahwa pertunjukan teater dengan tema Calon Lawan ini bertujuan untuk merenungkan peristiwa yang terjadi di Tanah Air.

"Indonesia Kita selalu mencoba sebagai refleksi diri atas apa yang terjadi di negara ini. Dengan cara budaya, kami berupaya mengingatkan para wakil rakyat untuk tidak melupakan dan meninggalkan janji-janji di hadapan para memilih," jelas Butet.

