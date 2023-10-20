Rilis Lagu Butuh Bertemu, Cerita Jesenn Menghargai Jarak dan Kerinduan

JAKARTA - Jesenn mempersembahkan single berjudul Butuh Bertemu. Jesenn kembali memperkenalkan gaya musiknya yang khas, terutama melalui lagu terbarunya ini.

Jason Gunawan, yang merupakan nama asli dari Jesenn, sudah tidak asing lagi dengan dunia musik R&B. Hal ini terbukti dari single-single sebelumnya seperti Bukan Pilihan dan Beruntung yang juga memasukkan unsur musik R&B dalam produksinya. Melalui lagu terbaru berjudul Butuh Bertemu, Jesenn juga menunjukkan pemahaman dan cintanya yang lebih dalam terhadap aliran musik rhythm and blues tersebut.

Lagu ini ditulis oleh Jesenn bersama musisi indie Farrel Hilal. Dengan durasi 4 menit dan 10 detik, karya dengan tempo sedang ini juga mengambil inspirasi dari para penyanyi R&B Tanah Air seperti Adrian Khalif dan almarhum Glenn Fredly.

"Kali ini aku ingin menonjolkan sisi R&B dalam diriku, namun dengan sentuhan yang lebih kontemporer," ungkap Jesenn, yang sebelumnya merilis album pertamanya secara independen dengan judul "JILID 1" pada tahun 2022. "Tentu saja, aku masih terus belajar banyak tentang musik, namun lagu 'Butuh Bertemu' menjadi pencapaian terbaru dalam perkembanganku selama ini."

Rasa 'kerinduan' menjadi fokus utama yang menginspirasi lirik lagu Butuh Bertemu ini. Jika dilihat secara sekilas, lagu ini bercerita tentang rindu seorang tokoh utama terhadap seseorang yang, sayangnya, dipisahkan oleh jarak. Jesenn menciptakan musik yang dapat dipahami secara universal, itulah harapannya kali ini. Sebagai contoh, Jesenn memiliki pengertian pribadi tentang perasaan 'kerinduan' yang tercermin dalam lagu "Butuh Bertemu" ini.

"Pribadi, saya melihat lagu Butuh Bertemu sebagai karya yang memiliki dimensi spiritual," lanjut JJesenn. "Lagu ini juga dapat dianggap sebagai ungkapan rindu saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada intinya, lagu ini adalah karya yang paling mencerminkan diri saya sampai saat ini. Saya juga berharap bahwa semua orang yang mendengarkan lagu ini dapat merasakan apa yang saya rasakan saat menulisnya."