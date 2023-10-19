Tissa Biani Bahas Mahar di Threads, Kode Bakal Dinikahi Dul Jaelani?

JAKARTA - Hubungan asmara Tissa Biani dan Dul Jaelani sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Selama itu, baik Dul maupun Tissa sudah memiliki rencana untuk bisa menikah dalam waktu dekat.

Menariknya, baru-baru ini Tissa tampak memberikan kode soal pernikahan. Bahkan, ia tampak menyinggung soal mahar dalam unggahan Threads miliknya.

"Sebaik baiknya wanita adalah yang memudahkan dan meringankan maharnya," tulis Tissa dalam unggahan tersebut.

Unggahan Tissa sontak mendapatkan atensi dari netizen. Mereka tampak setuju dengan apa yang ditulis oleh bintang KKN Di Desa Penari itu.

Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa Tissa tak lama lagi akan melangkah kejenjang yang lebih serius lagi dalam hubungannya dengan Dul.