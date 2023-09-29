Saklek, Dul Jaelani Larang Tissa Biani Lakukan Ini Selama Pacaran

JAKARTA - Dul Jaelani saat ini masih menjalani hubungan asmara dengan Tissa Biani. Kurang lebih, sudah tiga tahun lamanya keduanya menjalin hubungan bahkan sempat diisukan akan segera menikah.

Sebagai kekasih, Dul rupanya cukup terang-terangan membatasi Tissa untuk melakoni adegan mesra. Pasalnya, sebagai kekasih, Dul merasa perlu untuk menjaga perasaan kedua orang tua Tissa.

Saat hadir di akun YouTube milik Deddy Corbuzier pada Juli 2023, Dul memberi pesan pada Tissa untuk tidak melakoni adegan mesra. Ia juga khawatir jika calon mertuanya kaget melihat putri mereka beradegan mesra dengan lawan main dalam film.

"Aku bilang, kalau bisa tetap sopan. Kenapa? Bayangin aja kalau ditonton bapak dan ibumu, kalau papa atau ibu nonton kamu adegan enggak sopan gimana rasanya? Lebih ke jaga aja," ujar Dul Jaelani dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (29/7/2023).

Sementara itu, putra bungsu Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini tak menampik jika dirinya merasa cemburu apabila Tissa melakoni adegan mesra.

"Cemburu tentu, kadang," imbuh Dul Jaelani.

Lantaran melarang Tissa melakoni adegan mesra, Dul rupanya juga tidak mengizinkan kekasihnya untuk beradegan ciuman. Alasannya Dul tidak ingin Tissa Biani terlihat murahan.

"Tapi nomor satu itu, aku enggak mau kamu kelihatan murahan," tegas pria 22 tahun itu.