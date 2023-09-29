Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saklek, Dul Jaelani Larang Tissa Biani Lakukan Ini Selama Pacaran

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |13:50 WIB
Saklek, Dul Jaelani Larang Tissa Biani Lakukan Ini Selama Pacaran
Dul Jaelani melarang Tissa Biani lakoni adegan mesra (Foto: Instagram/duljaelani)
A
A
A

JAKARTA - Dul Jaelani saat ini masih menjalani hubungan asmara dengan Tissa Biani. Kurang lebih, sudah tiga tahun lamanya keduanya menjalin hubungan bahkan sempat diisukan akan segera menikah.

Sebagai kekasih, Dul rupanya cukup terang-terangan membatasi Tissa untuk melakoni adegan mesra. Pasalnya, sebagai kekasih, Dul merasa perlu untuk menjaga perasaan kedua orang tua Tissa.

Saat hadir di akun YouTube milik Deddy Corbuzier pada Juli 2023, Dul memberi pesan pada Tissa untuk tidak melakoni adegan mesra. Ia juga khawatir jika calon mertuanya kaget melihat putri mereka beradegan mesra dengan lawan main dalam film.

"Aku bilang, kalau bisa tetap sopan. Kenapa? Bayangin aja kalau ditonton bapak dan ibumu, kalau papa atau ibu nonton kamu adegan enggak sopan gimana rasanya? Lebih ke jaga aja," ujar Dul Jaelani dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (29/7/2023).

Dul Jaelani dan Tissa Biani

Sementara itu, putra bungsu Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini tak menampik jika dirinya merasa cemburu apabila Tissa melakoni adegan mesra.

"Cemburu tentu, kadang," imbuh Dul Jaelani.

Lantaran melarang Tissa melakoni adegan mesra, Dul rupanya juga tidak mengizinkan kekasihnya untuk beradegan ciuman. Alasannya Dul tidak ingin Tissa Biani terlihat murahan.

"Tapi nomor satu itu, aku enggak mau kamu kelihatan murahan," tegas pria 22 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155098/dul_jaelani-CnpS_large.jpg
Dul Jaelani Berusaha Tahan Emosi saat Tahu Sang Adik Dibully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143379/dul_jaelani-4pVT_large.JPG
Ternyata, Dul Jaelani Pernah Minder dengan Penampilannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143221/dul_jaelani-A5Y0_large.jpg
Dul Jaelani Ogah Potong Rambut, Sebut Simbol Perlawanan hingga Ikuti Sunah Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128762/dul_jaelani-inV4_large.jpg
Dul Jaelani Ungkap Keresahan Jadi Anak Ahmad Dhani: Banyak Ekspektasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120214/dul_jaelani-0GHV_large.JPG
Tingkatkan Iman, Dul Jaelani Berbagi kepada Anak Yatim di Bulan Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/205/3078922/dul_jaelani-T5V1_large.JPG
Dul Jaelani Sindir Orang Munafik Penuh Kepalsuan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement