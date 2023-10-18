Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditertawakan Kuntilanak Saat Malam Pertama, Ge Pamungkas: Gara-Gara Lupa Doa

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |03:30 WIB
Ditertawakan Kuntilanak Saat Malam Pertama, Ge Pamungkas: Gara-Gara Lupa Doa
Ge Pamungkan ditertawai kuntilanak saat malam pertama (Foto: Instagram/gepamungkas)
JAKARTA - Ge Pamungkas tampil sebagai bintang tamu dalam Podcast bersama Praz Teguh di channel HAS Creative. Dalam kesempatan tersebut, bintang film Ghost Writer ini tampak menceritakan kisah malam pertamanya dengan Anastasia Herzigova pada 2018.

Bila malam pertama meninggalkan kesan romantis, berbeda halnya dengan yang dirasakan oleh Ge dan juga istri. Pasalnya saat akan melakukan momen spesial dan intim tersebut, keduanya justru mengalami kejadian mistis.

"Alasannya tolol banget, lagi mau sunah rasul, mungkin gara-gara lupa doa ya, ada ketawa kuntilanak di kamar mandi," kata Ge Pamungkas, dikutip dari akun Tiktok hascreativeid.

Awalnya Ge mengatakan bahwa momen tersebut berjalan lancar dan romantis. Akan tetapi, suasana tersebut mendadak rusak saat ia mendengar suara hantu yang tertawa cekikikan.

Ge Pamungkas

Bahkan Ge memastikan bahwa malam pertamanya dengan istri diganggu oleh kuntilanak.

"Pas bener-bener mau gini (berhubungan), mau masuk, denger enggak suara (ketawa kuntilanak) di kamar mandi," jelasnya sambil menirukan suara tawa kuntilanak.

1 2
