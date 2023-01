JAKARTA - Ge Pamungkas kini lebih aktif di dunia akting ketimbang stand up comedy. Ge mengakui lebih nyaman bermain film atau series ketimbang menjalani aktivitas stand up comedy.

"Pas banget nih. Untuk sekarang kayaknya akting, sih," ungkap Ge Pamungkas di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan.

Ge Pamungkas menjelaskan ada perbedaan yang begitu signifikan antara bermain film dan stand up comedy.

"Kenapa gua lebih suka film karena film itu kan kerja kolektif kayak kerja sama. Tapi kalau gua stand up, gua sendiri, tanggung jawabnya berat banget," terang pria 34 tahun itu.

Bagi Ge Pamungkas, persiapan stand up itu lebih menyebalkan. Lantaran ia akan merasa gugup sejak awal persiapan hingga hari H tiba.

"Karena kalau stand up persiapannya ngeselin. Aku tuh kalo misal stand up itu, katakan lah Januari nih, aku stand up ada April. Nah deg-degannya dari sekarang sampai April di hari-H, itu deg-degan banget," jelas Ge Pamungkas.

Kendati begitu, suami Kyku ini tetap merasa keduanya memiliki beban yang sama bedanya hanya dari pressure yang diberikan.

"Menurut gua kalau misal beratan, akting juga berat. Namun akting itu adalah kerja kolektif, stand up itu individual," imbuh Ge Pamungkas.

Saat ini, Ge Pamungkas tengah membintangi sebuah series berjudul Mantan Tapi Menikah yang tayang di Viu pada 31 Januari 2023. Ini menjadi series pertama bagi pria bernama asli Genrifinadi Pamungkas selama di dunia akting.