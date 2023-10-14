Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pamungkas hingga Pusakata Meriahkan Festival Cerita Langit Jingga

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |01:01 WIB
Pamungkas hingga Pusakata Meriahkan Festival Cerita Langit Jingga
Festical Cerita Langit Jingga (foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Festival Musik Cerita Langit Jingga sukses berlangsung. Festival Musik ‘Cerita Langit Jingga’ yang diprakarsai oleh Trisikom berlangsung Sabtu 14 Oktober di Lapangan Panahan, Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.

Festival ini mengobati rindu penggemar musisi-musisi papan atas tanah air, yaitu Pamungkas, Pusakata, RAN, Maliq D’ Essential, Dere, Raisa Anggiani, The Rain, Geisha, Laluna dan Kelompok Pemuja Koplo.

Pamungkas hingga Pusakata Meriahkan Festival Cerita Langit Jingga

Selain menyajikan pertunjukan musik, ‘Cerita Langit Jingga’ juga menyuguhkan berbagai pengalaman menarik lainnya bagi pengunjung, di antaranya adalah kuliner yang beraneka ragam dari puluhan tenant makanan dan minuman, Carnival, Photo Booth dan Face-painting. Festival Musik ‘Cerita Langit Jingga’ menargetkan 10.000 penonton dengan range usia 17 - 30 tahun.

