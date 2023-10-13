Penyanyi Jeyma Monica Rilis Single Restu, Curhat soal Backstreet dengan Pacar

JAKARTA - Penyanyi Agustina Nanda Monica atau yang kerap disapa Jeyma Monica resmi merilis single baru berjudul Restu. Dalam lagu itu, Jeyma bercerita tentang kisah asmaranya yang berjalan backstreet.

Jeyma mengatakan lagu ini diciptakan bersama ayahnya yang juga merupakan seorang musisi.

"Lagu ini tentang sepasang kekasih yang sedang menjalin hubungan backstreet dan berjuang untuk mendapatakan restu dari orang tua," kata Jeyma Monica dikutip MNC Portal Indonesia dari keterangan resminya Kamis (12/10/2023).

"Aku tuh udah bikin liriknya, udah ada nadanya, konsepnya udah mateng deh. Tapi pas dicoba nyanyiin kok belum dapet ‘feel’nya ya? Akhirnya Papa juga bantuin aku buat ngulik dan jadilah final result seperti yang sekarang sudah rilis," lanjutnya.

Menilik liriknya, Jeyma ingin berpesan bahwa tak ada yan mustahil untuk memperjuangkan cinta sejati.