Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penyanyi Jeyma Monica Rilis Single Restu, Curhat soal Backstreet dengan Pacar

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |23:00 WIB
Penyanyi Jeyma Monica Rilis Single <i>Restu</i>, Curhat soal Backstreet dengan Pacar
Jeyma Monica rilis single Restu. (Foto: Instagram/@jey.ma)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Agustina Nanda Monica atau yang kerap disapa Jeyma Monica resmi merilis single baru berjudul Restu. Dalam lagu itu, Jeyma bercerita tentang kisah asmaranya yang berjalan backstreet.

Jeyma mengatakan lagu ini diciptakan bersama ayahnya yang juga merupakan seorang musisi.

"Lagu ini tentang sepasang kekasih yang sedang menjalin hubungan backstreet dan berjuang untuk mendapatakan restu dari orang tua," kata Jeyma Monica dikutip MNC Portal Indonesia dari keterangan resminya Kamis (12/10/2023).

"Aku tuh udah bikin liriknya, udah ada nadanya, konsepnya udah mateng deh. Tapi pas dicoba nyanyiin kok belum dapet ‘feel’nya ya? Akhirnya Papa juga bantuin aku buat ngulik dan jadilah final result seperti yang sekarang sudah rilis," lanjutnya.

Menilik liriknya, Jeyma ingin berpesan bahwa tak ada yan mustahil untuk memperjuangkan cinta sejati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement