HOME CELEBRITY TV SCOOP

IMA Awards 2023 Siap Digelar Akhir Oktober, Apresiasi untuk Insan Perfilman

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |19:30 WIB
IMA Awards 2023 Siap Digelar Akhir Oktober, Apresiasi untuk Insan Perfilman
Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2023 siap digelar. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2023 akan kembali digelar pada 31 Oktober mendatang dan ditayangkan di RCTI. Para pemain film Indonesia bertalenta akan mendapatkan penghargaan spesial, yang mana hajatan ini digelar setiap tahunnya.

IMAA 2023 merupakan dihelat sebagai apresiasi kepada seluruh aktor, aktris, dan film terfavorit pilihan masyarakat Indonesia. Ajang penghargaan tersebut tahun ini menginjak ke 17 kalinya, di mana kali pertama digelar pada 2006 silam.

Programming & Acquisition Director RCTI Dini Putri menyatakan, Indonesian Movie Actors Awards mengatakan, IMA Awards 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada insan perfilman Indonesia atas ide kreatif serta kerja keras dalam menghadirkan film-film yang dapat dinikmati dan menghibur masyarakat.

Selain itu, kata Dini untuk IMA Awards 2023 pada 31 Oktober nanti persiapannya dilakukan secara pararel karena penjuriannya saat ini belum sepenuhnya rampung.

"Apapun awarding-nya, pasti kita totalitas luar biasa itu sudah pasti Sudah pasti akan kita lakukan, itu sudah SOP-nya kita dalam membuat ini," katanya saat konferensi pers IMA Awards 2023 di Studio RCTI+ , Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (13/12/2023).

Kemudian, lanjut dia bahwasanya IMA Awards tahun ini akan terdapat kejutan-kejutan yang akan menghibur masyarakat. Di mana nantinya, akan menghadirkan bintang-bintang kenamaan Tanah Air.

Untuk itu RCTI mempersembahkan dan konsisten memberikan penghargaan kepada para seniman Indonesia, sehingga kerja keras mereka dapat diapresiasi dan berharap akan lebih berkembang juga baik kedepannya.

