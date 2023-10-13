Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ady Larang Naff Bawakan 3 Lagu Ciptaannya

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |08:30 WIB
Alasan Ady Larang Naff Bawakan 3 Lagu Ciptaannya
Ady larang Naff bawakan tiga lagu ciptaannya. (Foto: YouTube/Dunia MANJI)
A
A
A

JAKARTA - Rusyaedi Makmun alias Ady, mantan vokalis Naff, melarang keras lagu-lagu ciptaannya dibawakan oleh band tersebut. Larangan itu diungkapkannya lewat sebuah video yang diunggahnya lewat Instagram, pada 5 Oktober silam.

"Saya melarang Naff untuk membawakan lagu-lagu saya sampai kapanpun. Hak moral itu sangat melekat di tubuh penciptanya. Manusia-manusia punya moral pasti mengakui hak cipta orang lain," katanya dikutip dari akun Instagram @ady_287, pada Sabtu (14/10/2023).

Ady mengaku, selama 13 tahun memilih diam dan tak mempermasalahkan soal hak cipta tersebut. Namun selama itu pula Naff masih menyanyikan lagu-lagunya dalam berbagai kesempatan. Dia menegaskan, punya alasan melarang Naff menyanyikan karya-karyanya.

"Kenapa saya melarang Naff membawakan karya-karya saya? Karena saya ingin, teman-teman Naff punya karya lebih hebat dari yang saya buat. Bagi saya, menurut agama yang saya anut, hukumnya haram (mereka membawakan lagu saya)," tutur Ady lebih lanjut.

Unggahan Rusyaedi Makmun itu ramai dikomentari warganet, termasuk rekan sesama musisi. Badai terlihat memberikan dukungannya dengan menuliskan, "Semangat Mas, support untuk memperjuangkan hak. Apapun risikonya."

Ady melarang Naff membawakan lagu-lagu ciptaannya. (Foto: YouTube/Dunia MANJI)

Seorang warganet dengan akun Instagram @tanaris_site2014 bahkan meminta personel Naff untuk belajar dari NOAH yang memilih tidak membawakan lagu-lagu ciptaan Andika dan Indra setelah keduanya meninggalkan Peterpan.

"Selama Naff masih membawakan lagu-lagu Bang Ady, maka selamanya mereka akan terjebak pada masa lalu dan akan sulit bersaing dengan musisi/band pendatang baru. Semoga Naff dan Bang Ady semakin sukses ke depannya," tulis akun @hilman.wibisana menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
