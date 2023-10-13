4 Pria Pernah Dekat dengan Aaliyah Massaid, Ada Sultan Pemilik Pulau Pribadi

JAKARTA - Deretan pria yang pernah dekat dengan Aaliyah Massaid sebelum selebgram cantik ini dekat dengan Thariq Halilintar. Meski belum mengonfirmasi hubungan mereka, namun keduanya kerap bersama dalam beberapa acara.

Lalu siapa saja empat pria yang pernah digosipkan dekat dengan Aaliyah Massaid? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Sultan Sapta





Aaliyah Massaid sempat menjalin hubungan asmara sangat tertutup dengan Sultan Sapta selama 2 tahun. Hal itu diakuinya lewat Instagram pada 2020. Sosok pria itu bukan orang sembarangan karena keluarganya memiliki pulau pribadi dan yacht.

2.Dul Jaelani





Pria yang pernah dekat dengan Aaliyah Massaid selanjutnya adalah Dul Jaelani. Rumor kedekatan keduanya bermula dari aksi Maia Estianty yang menjodoh-jodohkan keduanya. Tak heran jika keduanya kerap menghabiskan waktu bersama.