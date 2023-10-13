Ahn Hyo Seop dan Chun Woo Hee Jadi Model Video Klip Lagu Baru Sung Si Kyung

Chun Woo Hee dan Ahn Hyo Seop jadi model video klip lagu baru Sung Si Kyung. (Foto: Actor is Present/Hancinema)

SEOUL - Ahn Hyo Seop dan Chun Woo Hee akan menjadi model video klip lagu terbaru Sung Si Kyung yang berjudul Us, Even for a Moment. Hal itu diumumkan SK Jaewon, label yang menaungi sang penyanyi.

"Video klip terbaru Sung Si Kyung akan dibintangi dua aktor populer: Chun Woo Hee dan Ahn Hyo Seop," ujar label tersebut dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Allkpop, pada Sabtu (14/10/2023).

Label itu menambahkan, "Keberadaan dua aktor ini merupakan pilihan casting yang langka dalam satu proyek. Karena itu, kami berharap fans menantikan penampilan dua aktor ini dalam Us, Even for a Moment."

Single Us, Even for a Moment mengusung genre ballad dengan nuansa musim gugur yang kental. Ini merupakan karya terbaru Sung Si Kyung setelah dia merilis album penuh ke-8 bertajuk 'Siot;, sekitar 2 tahun 5 bulan lalu.

Penyanyi ballad itu berkolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu Naul dan penulis lirik Park Joo Yeon dalam menggarap single tersebut. Penasaran dengan video klip lagu tersebut?

Sung Si Kyung dijadwalkan merilis lagu Us, Even for a Moment secara digital, pada 19 Oktober 2023.*

