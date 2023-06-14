Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Sejeong Tanggapi Rumor Liburan Bareng Ahn Hyo Seop di Jepang

Siti Mutammimah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:36 WIB
Kim Sejeong Tanggapi Rumor Liburan Bareng Ahn Hyo Seop di Jepang
Kim Sejeong tanggapi rumor liburan bareng Ahn Hyo Seop di Jepang. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Aktris Kim Sejeong akhirnya menanggapi rumor yang mengatakan bahwa dirinya dan pelesiran ke Jepang bersama lawan mainnya dalam drama A Business Proposal, Ahn Hyo Seop

“Ada rumor aku dan Oppa Hyo Seop liburan bareng di Jepang? Kenapa aku harus pergi ke Jepang bersamanya?” kata Sejeong menanggapi pertanyaan salah satu penggemarnya saat Live di Weverse, pada 13 Juni 2023. 

Mantan member girl group I.O.I itu kemudian mengklarifikasi sosok yang menemaninya liburan ke Negeri Sakura tersebut. “Aku ke sana bersama sahabatku dan kakak laki-lakiku,” tuturnya lagi. 

Kim Sejeong dan Ahn Hyo Seop beradu akting dalam drama komedi A Business Proposal yang tayang di Netflix, pada 2022. Chemistry manis keduanya di layar kaca membuat fans berharap mereka menjalin asmara di kehidupan nyata.

Kim Sejeong dan Ahn Hyo Seop dalam A Business Proposal. (Foto: SBS)

Namun sang aktris menegaskan tidak akan terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya. “Tidak, aku tak akan pernah pacaran dengan rekan kerjaku. Aku tak yakin bisa menyimpan rahasia dengan baik,” tuturnya dalam wawancara dengan The Swoon, pada 7 April 2022. 

Kim Sejeong menambahkan, “Aku tak bisa berbohong. Karena ketika kau jatuh cinta, itu semua terlihat jelas di wajahmu. Itulah yang membuatku tak mungkin berpacaran dengan lawan main.”*

(SIS)

