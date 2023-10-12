JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo memberikan masukan kepada penerima Uang Kaget Lagi, keluarga Deden Zainudin yang sehari-hari berprofesi sebagai pencuci steam mobil di Jakarta Pusat. Program Uang Kaget Lagi yang tayang di MNCTV.
“Saya mendampingi istri, Liliana Tanoesoedibjo --yang jadi bintang utama Program Uang Kaget-- dan memberikan kejutan kepada keluarga Deden Zainudin yang sehari-hari berprofesi sebagai pencuci steam mobil, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat,” ujar Hary seraya membagikan video dan foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Kamis (12/10/2023).
Hary dan Liliana pun berpesan agar rezeki yang diterima dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Pesan saya, warung dijaga baik-baik, usahakan baik-baik, sehingga penghasilan keluarga akan meningkat. Terus untuk adik, beasiswa kuliah di MNC University dimanfaatkan, supaya bisa lulus S1 dan mengangkat derajat keluarga, itu harapan kami,” imbuh Hary.
BACA JUGA:
(aln)