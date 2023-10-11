Liliana dan Hary Tanoesoedibjo Jadi Bintang Tamu Uang Kaget Lagi

Liliana dan Hary Tanoesoedibjo jadi bintang tamu Uang Kaget Lagi (Foto: Okezone)

JAKARTA – Uang Kaget Lagi menghadirkan bintang tamu spesial. Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo mendampingi penerima Uang Kaget Lagi, yakni Imas, istri dari Deden Zainudin yang sehari-hari berprofesi sebagai pencuci steam mobil di Jakarta Pusat.

Pada edisi Uang Kaget Lagi yang tayang di MNCTV, hadir juga Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

BACA JUGA: Momen Toko Emas Terkejut Dikunjungi Liliana Tanoesoedibjo dan Tim Uang Kaget Lagi

“Menemani istri saya Liliana Tanoesoedibjo dalam program Uang Kaget Lagi yang tayang di MNCTV. Kami mendampingi penerima Uang Kaget: Imas, istri dari Deden Zainudin yang sehari-hari berprofesi sebagai pencuci steam mobil, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat,” ujar Hary seraya membagikan video dan foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Rabu (11/10/2023).

Pada unggahan tersebut tampak pula romantisme pasangan Hary dan Liliana. Liliana tampak mengusap keringat dari kening Hary. Kontan aksi sweet Liliana tersebut disambut tepuk tangan sejumlah orang yang menyaksikan.

BACA JUGA:

(aln)