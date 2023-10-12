Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Liliana Tanoesoedibjo Jadi Bintang Tamu Spesial di Uang Kaget Lagi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:33 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Jadi Bintang Tamu Spesial di <i>Uang Kaget Lagi</i>
Liliana Tanoesoedibjo jadi bintang tamu spesial di Uang Kaget Lagi. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Ada yang spesial pada program Uang Kaget Lagi yang tayang di MNCTV. Pada edisi tersebut, bintang tamu spesial yang dihadirkan adalah Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo.

Uang Kaget Lagi di episode ini membantu Deden Zainudin dan istrinya, Imas, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencuci steam mobil di Jakarta Pusat.

“Program Uang Kaget di Petamburan, Jakarta Pusat dengan bintang tamu utama, Ibu Liliana Tanoesoedibjo. Selamat untuk Pak Deden dan Ibu Imas,” ujar Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Kamis (12/10/2023).

Hary yang juga hadir pada edisi tersebut, memberikan masukan kepada Imas dan Deden agar memanfaatkan Uang kaget Lagi dengan baik. Tentunya agar perekonomian mereka bisa lebih meningkat lagi.

“Pesan saya: Warung dijaga baik-baik, usahakan baik-baik, sehingga penghasilan keluarga akan meningkat. Terus untuk adik, beasiswa kuliah di MNC University dimanfaatkan, supaya bisa lulus S1 dan mengangkat derajat keluarga, itu harapan kami,” imbuh Hary.

(ltb)

