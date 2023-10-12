Ternyata, Bedu Sempat Minta Kerjaan pada Raffi Ahmad

Ternyata Bedu sempat minta pekerjaan kepada Raffi Ahmad (Foto: IG Bedu)

JAKARTA - Komedian Bedu tak membantah jika dirinya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dirinya harus berjuang untuk bisa menafkahi keluarga imbas sepi job karena pandemi Covid-19.

Saking sulitnya, Bedu bahkan sempat meminta pekerjaan kepada Raffi Ahmad. Ia sempat menghubungi Raffi agar bisa kembali bekerja dan mendapatkan pemasukan.

BACA JUGA:

"Fi, bagi kerjaan dong. Gue jadi asisten lu enggak apa-apa dah, yang penting ada penghasilan," ujar Bedu.

Menurut Bedu, hal itu dilakukan sebagai bukti jika dirinya serius mencari pekerjaan. Bedu bahkan tak mempermasalahkan jika harus menjadi asisten Raffi Ahmad.

"Itu cuman bukti keseriusan kalau gue tuh emang butuh banget bantuan temen-teman. Serius kayak bawain tas gua, ayo yang penting mah ada penghasilan bulanan," lanjutnya.

BACA JUGA: