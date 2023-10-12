Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata, Bedu Sempat Minta Kerjaan pada Raffi Ahmad

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:03 WIB
Ternyata, Bedu Sempat Minta Kerjaan pada Raffi Ahmad
Ternyata Bedu sempat minta pekerjaan kepada Raffi Ahmad (Foto: IG Bedu)
JAKARTA - Komedian Bedu tak membantah jika dirinya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dirinya harus berjuang untuk bisa menafkahi keluarga imbas sepi job karena pandemi Covid-19.

Saking sulitnya, Bedu bahkan sempat meminta pekerjaan kepada Raffi Ahmad. Ia sempat menghubungi Raffi agar bisa kembali bekerja dan mendapatkan pemasukan.

"Fi, bagi kerjaan dong. Gue jadi asisten lu enggak apa-apa dah, yang penting ada penghasilan," ujar Bedu.

Menurut Bedu, hal itu dilakukan sebagai bukti jika dirinya serius mencari pekerjaan. Bedu bahkan tak mempermasalahkan jika harus menjadi asisten Raffi Ahmad.

"Itu cuman bukti keseriusan kalau gue tuh emang butuh banget bantuan temen-teman. Serius kayak bawain tas gua, ayo yang penting mah ada penghasilan bulanan," lanjutnya.

