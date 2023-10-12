Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bangkrut, Bedu Ungkap Sisa Uang di ATM saat Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:08 WIB
Bangkrut, Bedu Ungkap Sisa Uang di ATM saat Ini
Bedu ungkap isi ATM-nya saat ini (Foto: IG Bedu)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Bedu buka-bukaan soal nominal uang yang ada di ATM-nya saat ini setelah mengalami masalah ekonomi.

Dia mengaku uang di ATM miliknya saat ini hanya tersisa Rp3 ribu. "Paling kecil saat ini, saya nggak masalah. Rp3.800," kata Bedu saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Bangkrut, Bedu Ungkap Sisa Uang di ATM saat Ini

Tak hanya itu, Bedu juga membeberkan nominal uangnya yang berada di ATM lain.

"Ini yang satu lagi, Rp50 ribu. Ada cicilan yang saya lunasi Rp360 ribu, kartu kredit Rp4 juta, udah," paparnya.

Pemilik nama asli Harabdu Tohar itu membantah bahwa masalah ekonominya buntut dari menerapkan biaya hidup kelas atas.

"Aku aja nggak jajan, jarang jajan aku, jadi aku nggak ada pengeluaran tidak penting, anak-anak nggak cuma bekel," ujarnya.

