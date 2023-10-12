Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Dipolisikan Istri Sah Suami Sirinya Atas Dugaan Perzinaan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |19:43 WIB
Dinar Candy Dipolisikan Istri Sah Suami Sirinya Atas Dugaan Perzinaan
Dinar Candy dipolisikan istri sah suami sirinya, pada 12 Oktober 2023. (Foto: Instagram/@dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - DJ Dinar Candy menghadapi kasus hukum baru. Dia resmi dipolisikan perempuan bernama Ayu Soraya atas dugaan perselingkuhan di Polda Jambi, pada 12 Oktober 2023. 

"Media juga kan sudah mengabarkan mereka nikah siri. Jadi tidak mungkin dong belum berhubungan badan. Karena itu kami laporkan pakai Pasal 284 KUHP (perselingkuhan dan perzinaan)," ujar Ilham Kurniawan, kuasa hukum Ayu Soraya, pada Kamis (12/10/2023). 

Perselingkuhan sang DJ dan Ko Apex, yang merupakan suami sah pelapor, terkuak berkat video tak senonoh sang DJ yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Dinar video call dengan Ko Apex sambil melepas celana dan bra yang dipakainya.

"Jadi kami serahkan bukti video itu ke penyidik," ujar Ilham Kurniawan dalam keterangannya kepada awak media.

Ketika isu perselingkuhan tersebut ramai di media sosial, Dinar Candy selalu membantah rumor tersebut. Namun Ko Apex akhirnya mengaku telah menikah siri dengan sang DJ kepada istri sahnya.

Dinar Candy. (Foto: Instagram/@dinar_candy)

"Saat kami pulang dari pengadilan, suami aku mengakui semuanya. Dia bilang, 'Iya aku sudah nikah siri sama dia (Dinar Candy)'. Gitu," ujar Ayu Soraya dalam unggahannya di Instagram, pada awal Oktober silam.

Akibat perselingkuhan itu, Ayu Soraya mengalami depresi yang membuatnya harus menjalani pengobatan ke psikiater. Tak hanya melaporkan Dinar Candy, dia juga menggugat cerai Ko Apex di Pengadilan Agama (PA) Jambi, pada 14 September 2023.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement