HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Putri Ariani Harus Menghapal 10 Lagu Pilihan Panitia di AGT 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:04 WIB
Putri Ariani harus menghapal 10 lagu di America's Got Talent 2023 (Foto: IG Putri)
Putri Ariani harus menghapal 10 lagu di America's Got Talent 2023 (Foto: IG Putri)
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan panjang Putri Ariani di America's Got Talent 2023 membuahkan hasil. Dirinya berhasil menjadi juara empat di ajang terbesar di Amerika Serikat tersebut.

Mencapai prestasi tersebut bukan hal mudah bagi Putri Ariani. Dirinya harus berlatih keras untuk mencapai posisi tersebut. Bahkan Putri harus menghapal 10 lagu pilihan panitia America's Got Talent 2023.

"Kalau pemilihan lagu itu dari pihak AGT. Karena kalau di AGT kita ada challenge, bahkan ada beberapa lagunya yang sebenarnya Putri enggak tahu," kata Putri Ariani.



Namun demikian tugas beras tersebut dijalani dengan suka cita oleh Putri. Putri berkeyakinan untuk bisa melaksanakan tugas dari panitia.

"Putri harus hapalin lagi dan itu banyak banget. Setiap babak itu Putri bisa belajar 10 sampai 12 lagu, dan nanti dipilih satu," lanjut Putri Ariani.

Usai menghapal lagu, Putri kemudian juga belajar soal aransemen. Semua dilakukan Putri agar bisa meyakinkan Simon Cowell dkk terpesona.

"Untuk aransemen kita coaching, ada tim musik juga. Jadi putri kerjasama dengan tim musik buat aransemen," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2

