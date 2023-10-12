Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Glenn Samuel Rilis Single Will U? Terinspirasi dari Kisah Cinta Orang Terkasih

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |19:03 WIB
Glenn Samuel Rilis Single <i>Will U?</i> Terinspirasi dari Kisah Cinta Orang Terkasih
Glenn Samuel mengaku, single Will U? diadaptasi dari kisah cinta kakek dan neneknya. (Foto: Instagram/@glennsamuel09)
A
A
A

JAKARTA - Glenn Samuel kembali meramaikan panggung musik Tanah Air lewat karya terbarunya, Will U? Lagu ini menjadi karya terbarunya setelah merilis dua single, Tatap Aku Sebentar dan Sang Perisau

Lagu Will U? merupakan ungkapkan kasih sayang sayang, perhatian, dan tanda syukur seseorang kepada Tuhan. "Bersyukur karena sudah mendapat pasangan terbaik," tuturnya kepada Okezone di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/10/2023). 

Single tersebut, menurut Glenn Samuel, terinspirasi dari kisah cinta sejati kakek dan neneknya. Mereka memperlihatkan bagaimana saling setia dalam pernikahan dan menua bersama hingga akhir hayat. 

"Jadi Will U? ini aku ambil dari cerita nyata, kisah cinta Oma dan Opa yang semasa hidup memang romantis banget. Bahkan mereka meninggal dunia hanya beda 3 hari," kata penyanyi jebolan Indonesian Idol ini. 

Glenn Samuel rilis single Will U? yang terinspirasi dari kisah cinta orang terkasih. (Foto: Okezone/Novie Fauziah)

Mengusung genre R&B, proses produksi lagu ini dibantu oleh keyboardist Hein Christian dan gitaris Devinza Kendranata. Sementara video klipnya mengusung tema vintage yang dibuat berdasarkan sudut pandang pasangan yang memutuskan hidup bahagia selamanya. 

"Karena itu, aku berharap, lagu Will U? bisa mewakili perasaan setiap insan yang sedang jatuh cinta," ujar Glenn Samuel menambahkan.*

(SIS)

