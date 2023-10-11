Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Momen Toko Emas Terkejut Dikunjungi Liliana Tanoesoedibjo dan Tim Uang Kaget Lagi

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |19:53 WIB
Momen Toko Emas Terkejut Dikunjungi Liliana Tanoesoedibjo dan Tim Uang Kaget Lagi
Liliana Tanoesoedibjo ikut terlibat di Uang Kaget Lagi MNCTV (Foto: Aldhi/Okezone)
JAKARTA - Deden Zainudin dan keluarganya terpilih menjadi orang yang menerima uang tunai senilai Rp15 juta dari Uang Kaget Lagi, dan langsung diberikan oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) yang didampingi Liliana Tanoesoedibjo.

Pada kesempatannya, Liliana menemani istri Deden yaitu Imas untuk membeli perhiasan di toko emas yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta,Rabu (11/10/2023).

Penjaga toko yang akrab disapa Cici itu mengatakan, bahwa senang sekaligus terkejut karena kedatangan tim Uang Kaget Lagi bersama dengan ketua umum Kartini Perindo.

Momen Toko Emas Terkejut Dikunjungi Liliana Tanoesoedibjo dan Tim Uang Kaget Lagi

Ia nampak sibuk dan memberikan rekomendasi perhiasan yang bagus, dan cocok dikenakan oleh Imas.

Liliana ikut membantu menawar harga perhiasan tersebut, hingga akhirnya mendapatkan harga yang sesuai dan diinginkan. Emas yang dibelinya tersebut tak hanya sekadar untuk mempercantik diri, tapi sekaligus jadi investasi di masa depan.

"Terima kasih bu sudah datang," kata Cici penjaga toko emas tersebut.

Sementara Liliana mengaku, momen yang paling menyenangkan saat menemani Imas belanja ke pasar adalah sesi tawar menawar.

"Yang paling seru saat beli emas, kita tawar-tawaran," katanya.

Saat ditanya darimana kemampuan Liliana dapat menawar perhiasan dengan harganya yang turun, ia mengatakan hal tersebut adalah naluri atau kemampuan alami yang dimiliki oleh perempuan.

"Bisa tawar menawar karena sudah nature-nya perempuan," ujarnya.

