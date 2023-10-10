Angela Tanoesoedibjo Bantu Pedagang Pisang Keju di Uang Kaget Lagi, Hanya di MNCTV

JAKARTA - Ada yang spesial dari Uang Kaget Lagi yang tayang di MNCTV, malam ini. Karena Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo akan tampil sebagai bintang tamu dalam program tersebut.

Dia akan terjun langsung membantu target bernama Aris Supriyanto, seorang penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai pedagang pisang keju keliling. Untuk membantu perekonomian keluarga istri Aris bekerja sebagai guru TK honorer.

Sebagai target, Aris Supriyanto akan menerima uang sebesar Rp15 juta dan dana itu harus dibelanjakannya dalam durasi waktu tertentu. Program Uang Kaget Lagi tayang di MNCTV, pada Selasa (10/10/2023), pukul 19.00 WIB.

