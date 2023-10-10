Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Angela Tanoesoedibjo Bantu Pedagang Pisang Keju di Uang Kaget Lagi, Hanya di MNCTV

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:06 WIB
Angela Tanoesoedibjo Bantu Pedagang Pisang Keju di <i>Uang Kaget Lagi</i>, Hanya di MNCTV
Uang Kaget Lagi. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Ada yang spesial dari Uang Kaget Lagi yang tayang di MNCTV, malam ini. Karena Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo akan tampil sebagai bintang tamu dalam program tersebut. 

Dia akan terjun langsung membantu target bernama Aris Supriyanto, seorang penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai pedagang pisang keju keliling. Untuk membantu perekonomian keluarga istri Aris bekerja sebagai guru TK honorer. 

Sebagai target, Aris Supriyanto akan menerima uang sebesar Rp15 juta dan dana itu harus dibelanjakannya dalam durasi waktu tertentu. Program Uang Kaget Lagi tayang di MNCTV, pada Selasa (10/10/2023), pukul 19.00 WIB. 

Tonton berbagai program terbaik MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital: Palembang 35 UHF, Banjarmasin 39 UHF, Surabaya 41 UHF, Denpasar 42 UHF, dan Jakarta 28 UHF. 

Sementara kanal dgital Bandung ada di 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, dan Semarang 45 UHF. Scan ulang kanal digitalmu sesuai masing-masing kotamu dan gunakan Set Top Box terverifikasi. 

Follow akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan informasi terbaru dan konten menarik lainnya. Seluruh program MNCTV dapat ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan laman www.rctiplus.com.* 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
