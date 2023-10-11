Biodata dan Agama Gilang Gombloh

JAKARTA - Biodata dan agama Gilang Gombloh akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Gilang Gombloh merupakan komedian yang tengah naik daun.

Gilang Gombloh makin dikenal publik usai terlibat dalam program Lapor Pak. Gilang berperan sebagai tahanan hingga office boy dan beradu akting dengan Andre Taulany, Surya Insomnia hingga Wendy Cagur.

Sebelum terlibat di Lapor Pak, Gilang merupakan penyiar radio hingga MC sebuah acara. Dirinya juga kerap dalam acara musik.

Gilang Gombloh memiliki nama asli Valentinus Gilang Kurniawan. Dalam sebuah wawancara, nama Gombloh diberikan oleh seniornya di kampus karena Gilang mirip dengan sosok aktor legendaris Eddy Gombloh.