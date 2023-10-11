Nasihat Adik Nikita Mirzani untuk Lolly yang Kini Hidup Sendiri

JAKARTA - Nikita Mirzani hingga saat ini masih berseteru dengan putrinya, Laura Meizani alias Lolly. Perseteruan itu membuat bintang film Jakarta Undercover itu memilih untuk lepas tangan dan tak lagi mau membiayai kehidupan sang putri termasuk sekolah.

Usai tak lagi tinggal di tempat orang tua asuhnya, Mami Eda, Lolly kini memilih untuk menetap di sebuah apartemen. Bahkan Lolly kini harus membiayai hidupnya sendiri dengan bekerja dan melakukan live TikTok.

Baru-baru ini adik dari Nikita Mirzani, Lintang Fajar, tampak ikut bicara soal keponakannya yang memilih untuk hidup sendiri. Sebagai paman, Lintang hanya bisa memberikan nasihat pada Lolly untuk tak mengeluh dan bertanggung jawab atas apapun yang sudah dipilih untuk dijalani.

"Ya sudah lah biarin aja pilihan dia. Suka-suka suka aja, hidup ini pilihan, kalau sudah ambil pilihannya ya jangan nyesel, jalani nggak usah ngeluh itu aja," ujar Lintang dalam video yang diunggah ulang di akun Tiktok @citraaaaa.91.