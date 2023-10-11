Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Bedu Keluar dari Grup Lawak Cagur, Dipicu Masalah Asmara?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |15:45 WIB
Alasan Bedu Keluar dari Grup Lawak Cagur, Dipicu Masalah Asmara?
Alasan Bedu keluar dari Cagur.
A
A
A

JAKARTA - Alasan Bedu keluar dari grup lawak Cagur akhirnya terungkap. Grup lawak yang sempat populer pada era 2000-an itu beranggotakan Narji, Denny, dan Bedu. Ketika itu, Wendy belum menjadi anggota Cagur. 

Namun di tengah perjalanan, Bedu dikeluarkan dari Cagur dengan alasan melakukan tindakan indisipliner. Komedian 44 tahun itu tidak terima dengan alasan tersebut. Pasalnya, dia merasa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. 

“Saya dianggap terlalu banyak main dan tidak berkontribusi pada Cagur. Bingung juga karena tidak ada rutinitas yang berubah. Kami cari materi dan syuting selalu bareng-bareng,” ujarnya dalam channel YouTube Beddu, pada 2 Maret 2019. 

Bedu menambahkan, “Pokoknya, gue dianggap sudah melakukan tindakan indisipliner. Dianggap tidak disiplin saat itu.” 

Alasan Bedu keluar dari Cagur. (Foto: YouTube/AHHA)

Beberapa tahun setelah meninggalkan Cagur, pemilik nama asli Harabdu Tohar itu baru tahu alasan sebenarnya dia didepak dari grup lawak tersebut. Ternyata, sang komedian terlibat cinta segitiga dengan salah satu orang berpengaruh dalam Cagur. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173626/bedu_dan_irma_kartika-UvOo_large.jpg
Bedu Akui sudah Pisah Rumah dengan Istri, Pilih Ngungsi ke Rumah Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/33/3172256/bedu_cerai-8O1Z_large.jpg
Bedu Ceraikan Istri setelah 15 Tahun Menikah, Sidang Perdana Digelar Akhir September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/33/2959941/daftarkan-diri-jadi-caleg-bedu-mengaku-terinspirasi-film-setengah-hati-yang-dibintanginya-bvj69k3dkG.jpg
Daftarkan Diri Jadi Caleg, Bedu Mengaku Terinspirasi Film Setengah Hati yang Dibintanginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958412/bedu-akui-gatel-ngelawak-saat-perankan-tokoh-antagonis-di-film-setengah-hati-VcRgw5gWEh.jpg
Bedu Akui Gatel Ngelawak saat Perankan Tokoh Antagonis di Film Setengah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2955105/bedu-tetap-nyaleg-meski-keuangan-keluarga-sedang-seret-bHixjfhJk6.jpg
Bedu Tetap Nyaleg meski Keuangan Keluarga Sedang Seret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902123/bedu-instropeksi-diri-karena-terlilit-utang-cicilan-mungkin-ini-teguran-dari-dosa-tQPzmvOKO7.jpg
Bedu Instropeksi Diri karena Terlilit Utang: Mungkin Ini Teguran dari Dosa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement