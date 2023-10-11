Alasan Bedu Keluar dari Grup Lawak Cagur, Dipicu Masalah Asmara?

JAKARTA - Alasan Bedu keluar dari grup lawak Cagur akhirnya terungkap. Grup lawak yang sempat populer pada era 2000-an itu beranggotakan Narji, Denny, dan Bedu. Ketika itu, Wendy belum menjadi anggota Cagur.

Namun di tengah perjalanan, Bedu dikeluarkan dari Cagur dengan alasan melakukan tindakan indisipliner. Komedian 44 tahun itu tidak terima dengan alasan tersebut. Pasalnya, dia merasa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

BACA JUGA: Bedu Bantah Jual Rumah Mewahnya karena Terlilit Pinjol

“Saya dianggap terlalu banyak main dan tidak berkontribusi pada Cagur. Bingung juga karena tidak ada rutinitas yang berubah. Kami cari materi dan syuting selalu bareng-bareng,” ujarnya dalam channel YouTube Beddu, pada 2 Maret 2019.

Bedu menambahkan, “Pokoknya, gue dianggap sudah melakukan tindakan indisipliner. Dianggap tidak disiplin saat itu.”

Beberapa tahun setelah meninggalkan Cagur, pemilik nama asli Harabdu Tohar itu baru tahu alasan sebenarnya dia didepak dari grup lawak tersebut. Ternyata, sang komedian terlibat cinta segitiga dengan salah satu orang berpengaruh dalam Cagur.