HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bedu Bantah Jual Rumah Mewahnya karena Terlilit Pinjol

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:45 WIB
Bedu Bantah Jual Rumah Mewahnya karena Terlilit Pinjol
Bedu bantah jual rumah mewahnya karena terlilit pinjol. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Bedu belakangan menjadi pemberitaan publik usai dikabarkan terlilit pinjaman online (pinjol) sampai harus menjual rumah mewahnya senilai Rp5,5 miliar. Terkait kabar itu, dia pun memberikan klarifikasi.

Pertama, dia menegaskan, saat ini tidak punya utang pinjol. "Kabar saya (terlilit pinjol) itu tidak benar" katanya melalui sambungan telepon, pada Selasa (10/10/2023).

Bedu tak menampik pernah memiliki pinjaman online dari platform yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dia memastikan, telah menunaikan semua kewajibannya.

"Dulu pernah punya utang pinjol. Tapi itu sudah lunas juga. Enggak sampai jual rumah (untuk melunasinya)," tuturnya menambahkan.

Kedua, dia juga menekankan, sudah lama melego rumah mewahnya. Bukan untuk melunasi utang pinjol, uang penjualan rumah itu rencananya akan dia gunakan untuk biaya hidup sehari-hari setelah sepi job.

"Soal jual rumah sebenarnya sudah lama ya, bukan karena pinjol tapi untuk perputaran uang. Sebelumnya sudah jual dua mobil, jadi lumayan lah. Rencananya kalau rumahnya laku,saya cari hunian lebih kecil dan sisanya ditabung," ungkapnya.

Dalam wawancara dengan STARPRO Indonesia, Bedu mengatakan, awalnya melego rumahnya senilai Rp6 miliar. Namun karena tak kunjung laku, dia melepasnya rumah itu di angka Rp5,5 miliar.*

(ltb)

