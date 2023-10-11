Bahagianya Delia Septianti Kembali Gabung Ecoutez

JAKARTA - Delia Septianti kembali bergabung dalam grup band Ecoutez. Hal ini menjadi salah satu hal yang membuatnya bahagia di tahun 2023.

Usai 12 tahun berpisah, Delia tak menyangka bisa kembali bergabung dengan Ecoutez. Awalnya hanya sebatas reuni, Delia tak menyangka ditawari untuk menjadi vokalis Ecoutez.

"Awal balik dibilangnya reunian aja dengan vokalis yang baru, aku oke, beberapa lama kemudian aku dipanggil lagi meeting, sama produsernya ditawari jadi vokalis lagi," ucap Delia saat ditemui di acara peresmian SKY Boutique, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Mendapatkan tawaran tersebut, Delia tak pikir panjang. Sebab menurutnya Ecoutez merupakan rumah kedua baginya.

"Tanpa pikir panjang aku oke sambil meneteskan air mata, aku merasa itu kayak rumah yang lama aku tinggalin," sambung Delia.

Kebahagian Delia makin bertambah ketika dirinya bisa menyalurkan hobinya menjadi bisnis. Ia menghadirkan sebuah butik untuk meluapkan ekspresinya.

"Senang sekali hari ini alhamdulillah DS koleksi saya opening lagi butik yang baru dan kali ini berkolaborasi dengan SKY Boutique," kata Delia.

