HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Tahun Menjanda, Delia Septianti Resmi Dinikahi Jerry Christy

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |11:17 WIB
6 Tahun Menjanda, Delia Septianti Resmi Dinikahi Jerry Christy
Delia Ecoutez resmi lepas 6 tahun masa jandanya setelah dipinang Jerry Christy, pada 29 Desember 2024. (Foto: Instagram/@deliaseptianti)
JAKARTA - Delia Septianti, vokalis Ecoutez resmi melepas masa janda setelah dipinang Jerry Christy, pada 29 Desember 2024. Menariknya setelah berkenalan pertama kali pada September 2024, pasangan ini mantap untuk menikah. 

Delia mengaku, awalnya berencana menggelar lamaran, pada Desember 2024. Namun setelah melewati diskusi dan pertimbangan matang, mereka memilih menggelar pernikahan bernuansa intimate yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat.

“Aku sudah capek pacaran. Kalau untuk ibadah mah lebih cepat lebih baik ya,” ujar sang penyanyi saat tampil sebagai bintang tamu dalam talkshow RUMPI, pada Kamis (2/1/2025).

Delia Septianti Menikah
Delia Septianti resmi dinikahi Jerry Christy setelah 6 tahun menjanda. (Foto: ASKAR Photography)

Karena itu, Delia akan langsung menanyakan keseriusan jika ada pria yang mendekatinya. “Aku ya langsung tembak saja. ‘Mau serius enggak? Kalau tidak ya mending enggak usah buang waktu’,” tuturnya.

Delia Ecoutez berkenalan dengan Jerry Christy dari seorang sahabat, pada September 2024. Karena Jerry berdomisili di luar kota, komunikasi mereka awalnya hanya terjalin lewat media sosial. 

Namun setelah bertemu untuk pertama kali, mereka merasakan kecocokan. Hanya dalam waktu 3 bulan masa perkenalan Delia dan Jerry akhirnya memustuskan untuk menikah.*

(SIS)

