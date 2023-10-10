Aktor FTV Sidik Eduard Kini Banting Setir Jualan Cilok di Pinggir Jalan

JAKARTA - Sidik Eduard merupakan seorang aktor Tanah Air yang sudah cukup sering membintangi berbagai judul sinetron dan juga FTV. Sinetron Yang Masih Dibawah Umur, yang tayang di RCTI pada 2012 lalu bahkan menjadi awal bagi pemilik nama asli Muhammad Shidiq Eduard itu untuk berkarier di dunia akting.

Akan tetapi, belakangan ini pria blasteran Belanda - Jawa tersebut sudah jarang terlihat di layar kaca. Alih-alih kembali ke dunia akting, pria 26 tahun itu justru berjualan cilok.

Hal tersebut bisa dilihat melalui akun TikToknya @dheeduard. Dalam unggahannya, suami dari Dea Salsabila Amira ini kerap membagikan kesibukannya dalam mengembangkan bisnis kulinernya. Ya, Eduard sering kali terlihat mempromosikan dagangannya, cilok!

Hal ini tentu tentu jauh berbeda dengan pekerjaan Eduard sebelumnya. Kendati berjualan cilok, ia tak malu untuk mengelola langsung bisnis makanannya. Bukan di sebuah restoran, ayah dua orang anak ini menjajakan ciloknya tepat di pinggir jalan.

“Yuk mampir ke bakso cilok, udah buka! Hari ini inshallah buka sampe jam 10 malam, okay? Ditunggu kehadiran kalian. Mudah-mudahan gak kehabisan. Bakso cilok harga seribuan syahdu,” ujar Eduard dikutip Selasa, 10 Oktober 2023.