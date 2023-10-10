Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Andika Naliputra Diminta Setop Salahkan Ariel NOAH

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:00 WIB
Alasan Andika Naliputra Diminta Setop Salahkan Ariel NOAH
Alasan Andika Naliputra diminta setop salahkan Ariel NOAH. (Foto: Instagram/@andika.naliputra)
A
A
A

JAKARTA - Andika Naliputra, mantan kibordis Peterpan, membuat pengakuan yang menggegerkan publik. Hal ini berkaitan dengan perpecahannya dengan Ariel cs.

Lewat podcast YouTube Ferdy Element, Andika mengklaim dirinya dikeluarkan dari Peterpan oleh Ariel. Menurutnya, sang vokalis merasa ada perbedaan visi dan misi.

"Gue dulu dikeluarkan sebenarnya. Itu yang gue bingung, karena di Peterpan itu leader-nya aku," kata Andika, dikutip pada Selasa (10/10/2023).

"Kita sudah nggak satu visi misi lagi, kayaknya sudah nggak sejalan. Ya pokoknya gue nggak bisa lagi kerja sama lo," kata Andika yang menirukan perkataan Ariel.

Perkataan Andika tersebut memicu komentar Uki, eks personel Peterpan lainnya. Seolah meminta agar Ariel tak dipojokkan, ia lantas menjelaskan bahwa sebenarnya Andika tidak dikeluarkan.

Halaman:
1 2
