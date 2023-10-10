Akui Hormat dan Tunduk dengan Pasangan, Olla Ramlan: Aku Nggak Pernah Melawan Sekalipun

JAKARTA - Olla Ramlan mengaku baru-baru ini tampil dalam podcast milik Melaney Ricardo. Dalam video berdurasi 25 menitan tersebut, ibu dua anak ini tampak berbicara soal hubungannya dengan lawan jenis.

Dikenal sebagai wanita yang tegas, Olla Ramlan rupanya memiliki sifat yang berbanding terbalik jika berhadapan dengan pasangannya. Bahkan ia mengaku sangat hormat dan tunduk dengan pasangannya.

"Aku akan urusin dia dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu udah pasti. Even pacar ya. Maksudnya, semuanya aku taking care, aku urusin lah," ujar Olla Ramlan.

"Misalnya dia mau mandi, handuknya aku siapain. Boxer-nya aku siapin, terus bajunya mau pakai baju apa. Kaos kakinya udah aku siapin sama sepatunya," sambungnya.