Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akui Hormat dan Tunduk dengan Pasangan, Olla Ramlan: Aku Nggak Pernah Melawan Sekalipun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |09:55 WIB
Akui Hormat dan Tunduk dengan Pasangan, Olla Ramlan: Aku Nggak Pernah Melawan Sekalipun
Olla Ramlan akui tunduk dan patuh dengan suami (Foto: Instagram/ollaramlan)
A
A
A

JAKARTA - Olla Ramlan mengaku baru-baru ini tampil dalam podcast milik Melaney Ricardo. Dalam video berdurasi 25 menitan tersebut, ibu dua anak ini tampak berbicara soal hubungannya dengan lawan jenis.

Dikenal sebagai wanita yang tegas, Olla Ramlan rupanya memiliki sifat yang berbanding terbalik jika berhadapan dengan pasangannya. Bahkan ia mengaku sangat hormat dan tunduk dengan pasangannya.

"Aku akan urusin dia dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu udah pasti. Even pacar ya. Maksudnya, semuanya aku taking care, aku urusin lah," ujar Olla Ramlan.

"Misalnya dia mau mandi, handuknya aku siapain. Boxer-nya aku siapin, terus bajunya mau pakai baju apa. Kaos kakinya udah aku siapin sama sepatunya," sambungnya.

Olla Ramlan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174955/olla_ramlan-kCQr_large.jpg
Olla Ramlan Akui 3 Kali Berusaha Akhiri Hidup, Gagal karena 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170693/olla_ramlan-0G1L_large.jpg
Alasan Olla Ramlan Ogah Jajal Profesi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170498/olla_ramlan-IiCp_large.jpg
Olla Ramlan Bantah Banting Setir Jadi DJ usai Tampil di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168254/olla_ramlan-vncN_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Goyang Erotis saat NgeDJ di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161011/olla_ramlan-YLzJ_large.jpg
Olla Ramlan Tampil Menggoda dengan Mini Dress Hitam, Netizen: Dasar Emak-Emak Puber!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154499/olla_ramlan-EvxY_large.jpg
Reaksi Anak saat Tahu Olla Ramlan Pacari Pria Lebih Muda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement