Sempat Musuhan, Nindy Ayunda Makin Akrab dengan Olla Ramlan: Maaf ya Mami

JAKARTA - Hubungan Nindy Ayunda dan Olla Ramlan akhirnya membaik. Mereka akur kembali setelah sempat merenggang setahun belakangan.

Melalui akun instagram pribadinya, Nindy Ayunda mengabadikan momen dirinya berpelukan hangat dengan Olla Ramlan. Kekasih Dito Mahendra ini sekaligus menambahkan kalimat bijak.

Dia mengakui, setiap manusia selalu mempunyai kesalahan. Maka alangkah baiknya untuk berbaikan dan saling memaafkan satu sama lain.

"Setiap manusia di dunia tapi hanya pemberani, yang mau mengakui setiap manusia di dunia pernah sakit hati. Hanya berjiwa satria yang mau memaafkan," tulis Nindy Ayunda melalui cuitan diakun instagram pribadinya, Selasa (3/10/2023).