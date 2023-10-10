Masa Lalu Obito Uchita dalam Naruto: Shippuden, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB

JAKARTA- GTV kembali menayangkan Chapter 385 Naruto: Shippuden berjudul Obito Uchiha dan Aku Selalu Memperhatikan, pada hari ini (10/10/2023), pukul 17.15 WIB. Episode terbarunya ini bisa ditonton secara streaming melalui link ini.

Chapter 385 menampilkan masa lalu Obito Uchiha saat masih berusia 12 tahun dengan temannya bernama Kakashi dan Rin. Mereka kemudian masuk sebagai tim tujuh yang memiliki guru bernama Namikaze Minato.

Dalam latihannya, Obito dikenal sebagai ninja yang tidak memiliki kemampuan hebat. Bahkan tekniknya kalah jika dibandingkan dengan Kakashi.

Hal itu membuat Obito merasa iri hingga membuat dia dan Kakashi kerap bertengkar untuk menjadi ninja terhebat. Sebagai keturunan klan Uchiha, Obito belum bisa membangkitkan mata sharingan yang merupakan jurus terkuat ninja.