Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Masa Lalu Obito Uchita dalam Naruto: Shippuden, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |15:37 WIB
Masa Lalu Obito Uchita dalam <i>Naruto: Shippuden</i>, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB
Preview Naruto Shippuden (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- GTV kembali menayangkan Chapter 385 Naruto: Shippuden berjudul Obito Uchiha dan Aku Selalu Memperhatikan, pada hari ini (10/10/2023), pukul 17.15 WIB. Episode terbarunya ini bisa ditonton secara streaming melalui link ini.

Chapter 385 menampilkan masa lalu Obito Uchiha saat masih berusia 12 tahun dengan temannya bernama Kakashi dan Rin. Mereka kemudian masuk sebagai tim tujuh yang memiliki guru bernama Namikaze Minato.

Dalam latihannya, Obito dikenal sebagai ninja yang tidak memiliki kemampuan hebat. Bahkan tekniknya kalah jika dibandingkan dengan Kakashi.

Naruto

Hal itu membuat Obito merasa iri hingga membuat dia dan Kakashi kerap bertengkar untuk menjadi ninja terhebat. Sebagai keturunan klan Uchiha, Obito belum bisa membangkitkan mata sharingan yang merupakan jurus terkuat ninja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/326/3050275/naruto_senki_mod_apk-i5b2_large.jpg
Link Naruto Senki Mod Full Character Terbaru 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/326/3023858/naruto_senki-Ieim_large.jpg
Link Download Naruto Senki Full Character Otsutsuki MOD APK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/326/2983965/naruto_x_boruto_ninja_voltage_ninja_voltage-67lO_large.jpg
Link Download Game Naruto X Boruto Ninja Voltage Gratis Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/206/2974843/lionsgate-gaet-sutradara-shang-chi-garap-film-naruto-LvgB98d2o5.jpg
Lionsgate Gaet Sutradara Shang-Chi Garap Film Naruto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/206/2903579/naruto-shippuden-chapter-420-tonton-streaming-di-gtv-pukul-17-15-wib-AckxoLdlbp.jpg
Naruto: Shippuden Chapter 420, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/206/2902780/naruto-shippuden-chapter-416-tonton-streaming-di-gtv-pukul-17-15-wib-qO05Sui6OE.jpg
Naruto: Shippuden Chapter 416, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement