Lionsgate Gaet Sutradara Shang-Chi Garap Film Naruto

LOS ANGELES - Kisah manga klasik Naruto karya Masashi Kishimoto akan diadaptasi ke layar lebar. Hal itu diungkapkan Adam Fogelson, Chairman Lionsgate Motion Picture Group dalam keterangan resminya, pada 23 Februari 2024.

Fogelson dalam keterangannya mengungkapkan, proyek itu akan digarap oleh Destin Daniel Cretton, sutradara di balik Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Untuk menggarap live-action tersebut, Cretton bahkan bertemu Kishimoto di Jepang.

“Sebuah kehormatan bagi kami bisa bertemu Kishimoto di Tokyo dan mendengar pandangannya tentang dunia kreasi. Kami sangat antusias membawa Naruto ke layar lebar,” ujar Destin Daniel Cretton dikutip dari Variety, pada Sabtu (24/2/2024).

Di lain pihak, Masashi Kishimoto meyakini, Cretton mampu menginterpretasikan kisah Naruto dengan apik ke layar lebar. Optimisme tersebut didapatkannya setelah menonton film garapan Cretton.

“Aku rasa, dia akan menjadi sutradara sempurna untuk Naruto. Setelah menonton beberapa karyanya yang lain, aku menilai Cretton adalah sutradara yang piawai dalam menciptakan drama yang solid tentang manusia,” tutur Masashi Kishimoto.

Destin Daniel Cretton dan Kishimoto pun kerap berdiskusi tentang Naruto yang akan divisualisasikan lewat film tersebut. Sehingga, film Naruto nantinya akan menawarkan aksi spektakuler dengan alur cerita yang kuat.

“Saat bertemu Cretton secara langsung, dia adalah sutradara yang berpikiran terbuka dan bersedia menerima masukan saya. Dia meyakinkan saya bahwa kami bisa berkoloborasi dengan baik dalam produksi ini,” tuturnya menambahkan.