HOME CELEBRITY MUSIK

Mahalini Terpukau Ditonton Banyak Orang di Pestapora 2023, Sempat Minder dengan Sheila On 7

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |08:26 WIB
Mahalini Terpukau Ditonton Banyak Orang di Pestapora 2023, Sempat Minder dengan Sheila On 7
Mahalini terpukau ditonton banyak orang di Pestapora 2023. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi cantik Mahalini turut memeriahkan hari terakhir festival musik Pestapora 2023 pada Minggu (24/9/2023). Kekasih Rizky Febian ini turut menghibur para penonton di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Mahalini pun memgaku bahagia bisa manggung di festival musik ini. Apalagi, ini merupakan pertama kalinya Mahalini jadi pengisi acara di Pestapora.

“Selamat malam semuanya. Senang sekali ini pertama kali saya nyanyi di sini,” ungkap Mahalini, Minggu (24/9/2023).

Sementara itu, Mahalini pun bernyanyi sesaat sebelum penampilan band Tanah Air, Sheila On 7. Siapa sangka, Mahalini sempat minder lantaran jamnya yang nyaris berbarengan dengan grup musik legendaris ini.

