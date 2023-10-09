Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Andika Naliputra, Personel The Titans yang Klaim Dipecat dari Peterpan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |02:30 WIB
Biodata dan Agama Andika Naliputra, Personel The Titans yang Klaim Dipecat dari Peterpan
Biodata dan Agama Andika Naliputra (Foto: Instagram/andika.naliputra)
JAKARTA - Biodata dan agama Andika Naliputra menjadi artikel yang paling dicari. Bukan tanpa sebab, pasalnya mantan keyboardis Peterpan itu mengaku jika dirinya dikeluarkan oleh empat rekannya dari band yang membesarkan namanya.

Andika Naliputra Wirahardja merupakan seorang pemusik Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Ia mengawali kariernya pada tahun 2000 dan membentuk sebuah band bernama Peterpan.

Menariknya, Andika juga diketahui merupakan pencetus dari nama Peterpan.

Bersama Peterpan, Andika Naliputra sempat merilis tiga buah album, diantaranya Taman Langit (2003), Bintang di Surga (2004) dan Alexandria (2005) yang menjadi OST film berjudul sama. Sayangnya, pada 8 Oktober 2006, Andika resmi dikeluarkan dari Peterpan.

Baru-baru ini Uki eks Peterpan dan NOAH angkat bicara terkait pengakuan Andika bahwa dirinya yang merupakan leader telah dikeluarkan dari band. Menurut Uki, ia dan empat rekannya tak pernah mengeluarkan Andika serta Indra dari band.

Tak hanya itu, pengakuan Andika bahwa dirinya merupakan leader dari Peterpan juga sempat dibantah oleh Uki.

1 2 3
